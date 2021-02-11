FOX TV'ye Sen Çal Kapımı şoku! RTÜK müstehcen sahnelere acımadı, cezayı kesti

FOX TV ekranlarında yayınlanan baş rollerini Kerem Bursin ve Hande Erçel'in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizindeki müstehcen sahne kanala pahalıya patladı. RTÜK dizinin 28.bölümünde ekranlara gelen sahnenin görüntülerini genel ahlaka ve Türk aile yapısına aykırı olduğu kanaatine vararak kanala idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Söz konusu ceza sosyal medyada diziyi izleyenler tarafından tepkiye neden oldu. Söz konusu sahneyi fazla müstehcen bulan olduğu kadar, bulmayan kişi sayısı da azımsanmayacak derecede fazlaydı.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Serkan Bolat karakterinin villası İstanbul’un Tarabya semtinde yer alıyor. Hande Erçel’in canlandırdığı Eda karakterinin arkadaşı ve halası ile birlikte oturduğu, ev İstanbul Kireçburnu’nda yer alıyor.. Genel olarak İstanbul’un manzaralı yerleri tercih edilirken, bu listeye Rumeli Kavağı, Watergarden AVM, Rumeli Feneri gibi semtleri ve mekanlar da eklenebilir.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ OYUNCULARI

- Hande Erçel

- Kerem Bürsin

- Neslihan Yeldan

- Bige Önal

-Evrim Doğan

- Anıl İlter

- Melisa Döngel

- Çağrı Çıtanak

- Elçin Afacan

- Sitare Akbaş

- Başak Gümülcinelioğlu

- Alican Aytekin

- Sarp Bozkurt

- Dorukhan Kenger

- Ahmet Mark Somers

- İlkyaz Arslan