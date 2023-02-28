Fozil Musaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fozil Musaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fozil Musaev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fozil Musaev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fozil Musaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fozil Musaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fozil Musaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fozil Musaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fozil Musaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fozil Musaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fozil Musaev 2 Ocak 1989 tarihinde Taschkent şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Фозил Мусаев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fozil Musaev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Fozil Musaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftchi Fergana futbol takımında oynamaktadır. Neftchi Fergana takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fozil Musaev'nin Neftchi Fergana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fozil Musaev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fozil.musaev18/

Fozil Musaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fozil Musaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Fozil Musaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fozil Musaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Nasaf Qarshi

31 Aralık 2011 yılında Mash'al

1 Şubat 2012 yılında Nasaf Qarshi

1 Ocak 2013 yılında Bunyodkor

1 Temmuz 2013 yılında Muaither SC

1 Şubat 2014 yılında Loko Tashkent

1 Ocak 2015 yılında Sepahan

13 Temmuz 2016 yılında Nasaf Qarshi

1 Ocak 2017 yılında Júbilo Iwata

21 Ocak 2021 yılında FK Turon

6 Ocak 2022 yılında Metallurg Bk.

31 Temmuz 2022 yılında Neftchi

Fozil Musaev kimdir

Fozil Musaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fozil Musaev şuan Neftchi Fergana takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Fozil Musaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Özbekistan takımında 18 numaralı formasıyla 1 Şubat 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 2 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fozil Musaev nereli

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