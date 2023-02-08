Fraga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fraga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fraga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fraga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fraga 24 Eylül 1996 tarihinde Rio das Pedras şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wesley Fraga şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fraga Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Squadra Unique Sports yapmaktadır. Fraga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Atlética Ponte Preta futbol takımında oynamaktadır. Associação Atlética Ponte Preta takımına 13 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Fraga'nin Associação Atlética Ponte Preta ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Fraga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fraga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fraga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fraga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2021 yılında Santo André

15 Mayıs 2021 yılında Piracicaba

4 Haziran 2021 yılında São Bento (SP)

18 Ekim 2021 yılında Piracicaba

14 Aralık 2021 yılında Pouso Alegre

31 Mart 2022 yılında Piracicaba

13 Nisan 2022 yılında Ponte Preta

Fraga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fraga şuan Associação Atlética Ponte Preta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.