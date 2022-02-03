Frambuaz ne demek, TDK'ya göre Frambuaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Frambuaz ne demek? Frambuaz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi frambuaz kelimesi. Peki frambuaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre frambuaz nedir, frambuaz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FRAMBUAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Frambuaz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Frambuaz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre frambuaz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ahududu

