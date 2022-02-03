Frambuaz ne demek, TDK'ya göre Frambuaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Diğer İnşaat Teknisyenleri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıYavsı ne demek, TDK'ya göre Yavsı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Tekstil Test Laboratuvar Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıAzaplı ne demek, TDK'ya göre Azaplı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıMütercimlik ne demek, TDK'ya göre Mütercimlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Şehit Piyade Er Tarık Tarcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Tarık Tarcan'ın biyografisi...Tahir Kıran'dan Gedson açıklaması! Galatasaray camiasına da mesaj yolladı!İstanbullu kış ortasında gazsız kaldı! Kesinti saatlerce sürecek!
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Frambuaz ne demek, TDK'ya göre Frambuaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Frambuaz ne demek, TDK'ya göre Frambuaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Frambuaz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Frambuaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Frambuaz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Frambuaz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Frambuaz ne demek, TDK'ya göre Frambuaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Frambuaz ne demek? Frambuaz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi frambuaz kelimesi. Peki frambuaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre frambuaz nedir, frambuaz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

FRAMBUAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Frambuaz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Frambuaz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre frambuaz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ahududu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT