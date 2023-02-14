Fran Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fran Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fran Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fran Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fran Alvarez 21 Ocak 1998 tarihinde Socovos şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francisco Javier Álvarez Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fran Alvarez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEADERBROCK yapmaktadır. Fran Alvarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albacete Balompié futbol takımında oynamaktadır. Albacete Balompié takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fran Alvarez'nin Albacete Balompié ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fran Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fran Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fran Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fran Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2018 yılında Villarreal CF B

16 Ocak 2020 yılında Valladolid Prom

7 Temmuz 2021 yılında Albacete

Fran Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fran Alvarez şuan Albacete Balompié takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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