Fran Beltran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fran Beltran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fran Beltran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fran Beltran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fran Beltran 3 Şubat 1999 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francisco José Beltrán Peinado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fran Beltran Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStarDeporte yapmaktadır. Fran Beltran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo takımına 1 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Fran Beltran'nin Celta Vigo ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Fran Beltran Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/franbeltran__

http://www.instagram.com/franbeltran__/

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Fran Beltran Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fran Beltran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fran Beltran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fran Beltran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Rayo Juvenil A

1 Temmuz 2016 yılında Rayo B

1 Ağu 2016 yılında Rayo Vallecano

1 Ağu 2018 yılında Celta Vigo

Fran Beltran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fran Beltran şuan Celta Vigo takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Fran Beltran Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya takımında 8 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 9 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 14 numaralı formasıyla 10 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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