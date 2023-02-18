Fran Brodic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fran Brodic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fran Brodic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fran Brodic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fran Brodic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fran Brodic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fran Brodic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fran Brodic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fran Brodic 8 Ocak 1997 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Fran Brodić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fran Brodic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marjan Sisic yapmaktadır. Fran Brodic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Varazdin futbol takımında oynamaktadır. NK Varazdin takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fran Brodic'nin NK Varazdin ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Fran Brodicboyu ve yaşı kaç

Fran Brodic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fran Brodic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Fran Brodic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fran Brodic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında NK Zagreb Alt.

30 Eylül 2011 yılında Din. Zagreb U17

7 Ocak 2013 yılında Dinamo Zagreb

1 Eylül 2014 yılında Club Brugge

13 Ağu 2015 yılında Royal Antwerp

2 Şubat 2016 yılında Club Brugge

1 Temmuz 2017 yılında KSV Roeselare

1 Ocak 2018 yılında Club Brugge

31 Ocak 2018 yılında Catania

30 Haziran 2018 yılında Club Brugge

23 Temmuz 2018 yılında Catania

2 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

11 Ekim 2019 yılında Reggio Audace

1 Ekim 2020 yılında NK Kustosija

2 Temmuz 2021 yılında HNK Gorica

21 Ocak 2022 yılında NK Varazdin

30 Mayıs 2022 yılında HNK Gorica

6 Temmuz 2022 yılında NK Varazdin

Fran Brodic kimdir

Fran Brodic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fran Brodic şuan NK Varazdin takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Fran Brodic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 9 numaralı formasıyla 13 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 9 numaralı formasıyla 3 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 9 numaralı formasıyla 29 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 5 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 7 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fran Brodic nereli

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