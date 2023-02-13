Fran Gamez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fran Gamez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fran Gamez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fran Gamez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fran Gamez 27 Temmuz 1991 tarihinde Puerto de Sagunto şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francisco Gámez López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fran Gamez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROTIO SPORT yapmaktadır. Fran Gamez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Zaragoza futbol takımında oynamaktadır. Real Zaragoza takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fran Gamez'nin Real Zaragoza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fran Gamez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/frangamez15/

Fran Gamez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fran Gamez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fran Gamez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fran Gamez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında CD Acero

1 Temmuz 2013 yılında At. Saguntino

29 Ocak 2018 yılında Mallorca

15 Temmuz 2021 yılında Real Zaragoza

Fran Gamez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fran Gamez şuan Real Zaragoza takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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