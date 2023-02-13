Fran Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fran Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fran Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fran Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fran Garcia 14 Ağu 1999 tarihinde Bolaños de Calatrava şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francisco José García Torres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fran Garcia Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Media Base Sports yapmaktadır. Fran Garcia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rayo Vallecano futbol takımında oynamaktadır. Rayo Vallecano takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fran Garcia'nin Rayo Vallecano ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Fran Garcia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Frangarcia_11

http://www.instagram.com/frangarci11/

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Fran Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fran Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fran Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fran Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2016 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2018 yılında RM Kastilya

1 Eylül 2020 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2021 yılında RM Kastilya

13 Temmuz 2021 yılında Rayo Vallecano

1 Temmuz 2023 yılında Real

Fran Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fran Garcia şuan Rayo Vallecano takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fran Garcia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bolaños (2009-2013)

İspanya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 22 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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