Fran Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fran Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fran Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fran Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fran Garcia 7 Aralık 1992 tarihinde Vila-real şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francisco García Solsona şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fran Garcia Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Promotions (Scotland) Ltd. yapmaktadır. Fran Garcia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Burgos CF futbol takımında oynamaktadır. Burgos CF takımına 10 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fran Garcia'nin Burgos CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fran Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fran Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fran Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fran Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2012 yılında Villarreal CF B

16 Temmuz 2014 yılında Albacete

20 Ocak 2015 yılında Villarreal CF B

30 Haziran 2015 yılında Albacete

17 Ağu 2016 yılında CF Fuenlabrada

7 Temmuz 2018 yılında Albacete

10 Temmuz 2021 yılında Burgos CF

Fran Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fran Garcia şuan Burgos CF takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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