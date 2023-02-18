Fran Kobetic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fran Kobetic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fran Kobetic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fran Kobetic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fran Kobetic 12 Temmuz 2005 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Fran Kobetić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fran Kobetic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Fran Kobetic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Hrvatski Dragovoljac futbol takımında oynamaktadır. NK Hrvatski Dragovoljac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fran Kobetic'nin NK Hrvatski Dragovoljac ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Fran Kobetic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fran Kobetic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fran Kobetic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fran Kobetic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağu 2015 yılında NK Zagreb Alt.

27 Temmuz 2018 yılında Lokomotiva Jgd

16 Ağu 2019 yılında NK Zagreb Alt.

1 Temmuz 2020 yılında NK Zagreb U17

26 Ocak 2021 yılında Dragovoljac U17

1 Temmuz 2022 yılında Hrv Dragovoljac

Fran Kobetic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fran Kobetic şuan NK Hrvatski Dragovoljac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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