Fran Merida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fran Merida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fran Merida kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fran Merida ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Fran Merida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fran Merida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fran Merida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fran Merida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fran Merida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fran Merida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fran Merida 4 Mart 1990 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Mérida Perez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fran Merida Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Antonio López Management yapmaktadır. Fran Merida, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tianjin Jinmen Tiger futbol takımında oynamaktadır. Tianjin Jinmen Tiger takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Fran Merida'nin Tianjin Jinmen Tiger ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fran Merida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fran Merida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fran Merida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fran Merida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Barça U16

1 Temmuz 2005 yılında Arsenal U18

1 Temmuz 2007 yılında Arsenal

1 Ocak 2008 yılında Sociedad

30 Haziran 2008 yılında Arsenal

1 Temmuz 2010 yılında Atlético Madrid

1 Ağustos 2011 yılında SC Braga

1 Aralık 2011 yılında Atlético Madrid

2 Ağustos 2012 yılında Hércules CF

11 Şubat 2013 yılında Atlético-PR

1 Ocak 2014 yılında Atlético-PR B

30 Ocak 2015 yılında SD Huesca

21 Temmuz 2016 yılında Osasuna

19 Ağustos 2020 yılında Espanyol

5 Ağustos 2022 yılında TJ Jinmen Tiger

Fran Merida kimdir

Fran Merida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fran Merida şuan Tianjin Jinmen Tiger takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Barcelona (1998-05), FC Arsenal (2005-07);

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fran Merida nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Yufan Wu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yufan Wu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yufan Wu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yufan Wu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Baklanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Baklanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Baklanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Baklanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jintao Liao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jintao Liao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jintao Liao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jintao Liao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İlya Vasiljev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Vasiljev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İlya Vasiljev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Vasiljev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi