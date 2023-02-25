Fran Merida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fran Merida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fran Merida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fran Merida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fran Merida 4 Mart 1990 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Mérida Perez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fran Merida Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Antonio López Management yapmaktadır. Fran Merida, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tianjin Jinmen Tiger futbol takımında oynamaktadır. Tianjin Jinmen Tiger takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Fran Merida'nin Tianjin Jinmen Tiger ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fran Merida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fran Merida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fran Merida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fran Merida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Barça U16

1 Temmuz 2005 yılında Arsenal U18

1 Temmuz 2007 yılında Arsenal

1 Ocak 2008 yılında Sociedad

30 Haziran 2008 yılında Arsenal

1 Temmuz 2010 yılında Atlético Madrid

1 Ağustos 2011 yılında SC Braga

1 Aralık 2011 yılında Atlético Madrid

2 Ağustos 2012 yılında Hércules CF

11 Şubat 2013 yılında Atlético-PR

1 Ocak 2014 yılında Atlético-PR B

30 Ocak 2015 yılında SD Huesca

21 Temmuz 2016 yılında Osasuna

19 Ağustos 2020 yılında Espanyol

5 Ağustos 2022 yılında TJ Jinmen Tiger

Fran Merida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fran Merida şuan Tianjin Jinmen Tiger takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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