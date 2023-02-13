Fran Sol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fran Sol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fran Sol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fran Sol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fran Sol 13 Mart 1992 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francisco Sol Ortiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fran Sol Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Fran Sol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Málaga CF futbol takımında oynamaktadır. Málaga CF takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fran Sol'nin Málaga CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fran Sol Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/frank_sol9/

Fran Sol Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fran Sol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fran Sol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fran Sol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2010 yılında Real Madrid C

18 Temmuz 2012 yılında CD Lugo

16 Ocak 2013 yılında Real Madrid C

17 Ocak 2013 yılında Real Oviedo

30 Haziran 2013 yılında Real Madrid C

2 Temmuz 2014 yılında Villarreal CF B

1 Temmuz 2016 yılında Willem II

16 Ocak 2019 yılında Dinamo Kiev

2 Ekim 2020 yılında CD Tenerife

30 Haziran 2021 yılında Dinamo Kiev

7 Temmuz 2021 yılında Eibar

30 Haziran 2022 yılında Dinamo Kiev

6 Temmuz 2022 yılında Málaga CF

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Kiev

Fran Sol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fran Sol şuan Málaga CF takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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