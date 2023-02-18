Fran Tomek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fran Tomek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fran Tomek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fran Tomek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fran Tomek 25 Haziran 2002 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fran Tomek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marjan Sisic yapmaktadır. Fran Tomek, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fran Tomek'nin GNK Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Fran Tomek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fran Tomek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fran Tomek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fran Tomek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2017 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2021 yılında Din. Zagreb II

1 Temmuz 2022 yılında Dinamo Zagreb

19 Temmuz 2022 yılında HNK Gorica

17 Ocak 2023 yılında Dinamo Zagreb

Fran Tomek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fran Tomek şuan GNK Dinamo Zagreb takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Fran Tomek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U20 takımında 7 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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