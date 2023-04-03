Fran Topic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fran Topic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fran Topic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fran Topic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fran Topic 20 Mart 2004 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Fran Topić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fran Topic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports X Enterprise yapmaktadır. Fran Topic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb U19 takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Fran Topic'nin GNK Dinamo Zagreb U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fran Topic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fran Topic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fran Topic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fran Topic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında NK Sesvete U17

1 Temmuz 2021 yılında NK Sesvete U19

8 Şubat 2022 yılında Din. Zagreb U19

Fran Topic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fran Topic şuan GNK Dinamo Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.