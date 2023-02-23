Fran Tudor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fran Tudor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fran Tudor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fran Tudor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fran Tudor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fran Tudor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fran Tudor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fran Tudor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fran Tudor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fran Tudor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fran Tudor 27 Eylül 1995 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fran Tudor Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Fran Tudor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rakow Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Rakow Czestochowa takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Fran Tudor'nin Rakow Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Fran Tudor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fran Tudor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fran Tudor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fran Tudor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağustos 2007 yılında NK Zagreb Alt.

1 Temmuz 2010 yılında NK Zagreb U17

1 Temmuz 2012 yılında NK Zagreb U19

31 Ağustos 2014 yılında PAO U20

16 Şubat 2015 yılında Hajduk Split II

13 Nisan 2015 yılında Hajduk Split

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında Rakow

Fran Tudor kimdir

Fran Tudor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fran Tudor şuan Rakow Czestochowa takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Fran Tudor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan takımında 16 numaralı formasıyla 11 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 12 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Fran Tudor nereli

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