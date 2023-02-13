Fran Villalba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fran Villalba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fran Villalba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fran Villalba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fran Villalba 11 Mayıs 1998 tarihinde Valencia şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francisco Jose Villalba Rodrigo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fran Villalba Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Fran Villalba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Málaga CF futbol takımında oynamaktadır. Málaga CF takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Fran Villalba'nin Málaga CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fran Villalba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/franvillalba10

http://www.instagram.com/fran_villalba10/

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Fran Villalba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fran Villalba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fran Villalba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fran Villalba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2018 yılında Valencia

12 Temmuz 2018 yılında CD Numancia

30 Haziran 2019 yılında Valencia

7 Ağu 2019 yılında Birmingham

27 Ocak 2020 yılında UD Almería

17 Ağu 2020 yılında Birmingham

27 Ağu 2020 yılında UD Almería

30 Haziran 2021 yılında Birmingham

3 Ağu 2021 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2022 yılında Birmingham

1 Temmuz 2022 yılında Sporting Gijón

16 Ağu 2022 yılında Málaga CF

30 Haziran 2023 yılında Sporting Gijón

Fran Villalba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fran Villalba şuan Málaga CF takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Fran Villalba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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