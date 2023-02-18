Fran Vujnovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fran Vujnovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fran Vujnovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fran Vujnovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fran Vujnovic 23 Haziran 2003 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Fran Vujnović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fran Vujnovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDUB GLOBAL yapmaktadır. Fran Vujnovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kustosija Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Kustosija Zagreb takımına 10 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Fran Vujnovic'nin NK Kustosija Zagreb ile sözleşmesi 29 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fran Vujnovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fran Vujnovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fran Vujnovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fran Vujnovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Eylül 2013 yılında Lokomotiva Jgd

1 Temmuz 2018 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2020 yılında Lokomotiva U19

14 Temmuz 2021 yılında Istra 1961 U19

1 Temmuz 2022 yılında NK Istra

10 Ağu 2022 yılında NK Kustosija

30 Haziran 2023 yılında NK Istra

Fran Vujnovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fran Vujnovic şuan NK Kustosija Zagreb takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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