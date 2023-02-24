Fran Vukelic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fran Vukelic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fran Vukelic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fran Vukelic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fran Vukelic 9 Ekim 2001 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Fran Vukelić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fran Vukelic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Delta Sport Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Siroki Brijeg futbol takımında oynamaktadır. NK Siroki Brijeg takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fran Vukelic'nin NK Siroki Brijeg ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Fran Vukelic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fran Vukelic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fran Vukelic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fran Vukelic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2014 yılında Spansko

6 Ağustos 2016 yılında I. Zapresic U17

1 Temmuz 2018 yılında NK Inter Z. U19

12 Ağustos 2020 yılında NK Kustosija

14 Ocak 2023 yılında Siroki Brijeg

Fran Vukelic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fran Vukelic şuan NK Siroki Brijeg takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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