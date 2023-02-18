Fran Zilinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fran Zilinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fran Zilinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fran Zilinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fran Zilinski 4 Nisan 2003 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Fran Žilinski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fran Zilinski Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TRUEFOOTBALLSTORY yapmaktadır. Fran Zilinski, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fran Zilinski'nin NK Lokomotiva Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fran Zilinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fran Zilinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fran Zilinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fran Zilinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2017 yılında NK Zagreb Alt.

1 Temmuz 2018 yılında NK Zagreb U17

1 Temmuz 2019 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2020 yılında Lokomotiva U19

1 Temmuz 2022 yılında NK Lokomotiva

Fran Zilinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fran Zilinski şuan NK Lokomotiva Zagreb takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Fran Zilinski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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