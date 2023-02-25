Franc Marinaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franc Marinaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franc Marinaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franc Marinaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franc Marinaj 20 Aralık 2001 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franc Marinaj Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franc Marinaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Kastrioti futbol takımında oynamaktadır. KS Kastrioti takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Franc Marinaj'nin KS Kastrioti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franc Marinaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franc Marinaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franc Marinaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franc Marinaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Eylül 2019 yılında Partizani U19

1 Temmuz 2020 yılında FK Partizani B

1 Temmuz 2021 yılında Partizani U21

17 Şubat 2022 yılında NK Jarun

30 Haziran 2022 yılında Partizani U21

1 Ağustos 2022 yılında KS Kastrioti

Franc Marinaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franc Marinaj şuan KS Kastrioti takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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