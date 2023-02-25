Franc Zylyftari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franc Zylyftari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franc Zylyftari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franc Zylyftari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franc Zylyftari 21 Şubat 1996 tarihinde Berat şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franc Zylyftari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franc Zylyftari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Turbina futbol takımında oynamaktadır. KF Turbina takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Franc Zylyftari'nin KF Turbina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franc Zylyftari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franc Zylyftari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franc Zylyftari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franc Zylyftari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

5 Şubat 2016 yılında KF Turbina

27 Ağustos 2016 yılında FK Kukësi B

1 Ocak 2019 yılında FK Kukësi

12 Eylül 2019 yılında KF Turbina

6 Şubat 2020 yılında FK Partizani B

30 Haziran 2020 yılında KF Turbina

28 Ocak 2022 yılında KF Vora

31 Ağustos 2022 yılında KF Turbina

Franc Zylyftari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franc Zylyftari şuan KF Turbina takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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