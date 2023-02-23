Franca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franca 9 Şubat 1995 tarihinde Brasília şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Henrique França Freires şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franca Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Sofia futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Sofia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Franca'nin Lokomotiv Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Franca Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/carlosfranca09/

Franca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2019 yılında América-MG

31 Aralık 2019 yılında Cianorte

9 Eylül 2020 yılında Mirassol-SP

28 Ocak 2021 yılında Cianorte

12 Şubat 2021 yılında EC São José

27 Nisan 2021 yılında Cianorte

29 Nisan 2021 yılında Santa Cruz

22 Temmuz 2021 yılında Cianorte

23 Temmuz 2021 yılında Caxias-RS

31 Aralık 2021 yılında Cianorte

1 Ocak 2022 yılında Caxias-RS

6 Nisan 2022 yılında Cianorte

27 Mayıs 2022 yılında Cianorte

3 Haziran 2022 yılında Brasil-RS

1 Temmuz 2022 yılında Lok. Sofia

Franca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franca şuan Lokomotiv Sofia takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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