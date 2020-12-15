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  3. France Football, futbol tarihinin en iyi 11'ini belirledi

France Football, futbol tarihinin en iyi 11'ini belirledi

Fransa'nın önde gelen yayın organlarından France Football, tarihin en iyi 11'ini belirledi. İlk 11'e seçilen oyuncular, tüm dünyadan 140 gazetecinin oylarıyla belirlendi.

France Football, futbol tarihinin en iyi 11'ini belirledi 1111

Lev Yashin 