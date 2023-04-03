Francesco Boldrini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francesco Boldrini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francesco Boldrini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Francesco Boldrini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Francesco Boldrini 3 Ağustos 2006 tarihinde doğmuştur. İtalya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Francesco Boldrini Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FCSB U19 futbol takımında oynamaktadır. FCSB U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Francesco Boldrini'nin FCSB U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Francesco Boldrini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Francesco Boldrini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Francesco Boldrini şuan FCSB U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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