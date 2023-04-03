Francesco Boldrini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francesco Boldrini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Francesco Boldrini kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Francesco Boldrini ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.