Francesco Cavagna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francesco Cavagna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francesco Cavagna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francesco Cavagna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francesco Cavagna 16 Eylül 2000 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Francesco Cavagna Salazar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francesco Cavagna Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alemannogroup yapmaktadır. Francesco Cavagna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Municipal futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Municipal takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Francesco Cavagna'nin Deportivo Municipal ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Francesco Cavagna Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/francesco.cavagna/

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Francesco Cavagna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francesco Cavagna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Francesco Cavagna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francesco Cavagna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında U San Martín II

1 Ocak 2020 yılında U. San Martín

1 Ocak 2022 yılında Atlético Grau

11 Ocak 2023 yılında Dep. Municipal

Francesco Cavagna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francesco Cavagna şuan Deportivo Municipal takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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