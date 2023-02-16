Francesco Gelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francesco Gelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francesco Gelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francesco Gelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francesco Gelli 15 Ekim 1996 tarihinde Livorno şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francesco Gelli Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ONE1 yapmaktadır. Francesco Gelli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Frosinone Calcio futbol takımında oynamaktadır. Frosinone Calcio takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Francesco Gelli'nin Frosinone Calcio ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Francesco Gelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francesco Gelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francesco Gelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francesco Gelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Tuttocuoio

30 Haziran 2015 yılında Livorno

1 Temmuz 2015 yılında Montecatini

7 Temmuz 2016 yılında Tuttocuoio

6 Temmuz 2017 yılında UC AlbinoLeffe

31 Ocak 2023 yılında Frosinone

Francesco Gelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francesco Gelli şuan Frosinone Calcio takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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