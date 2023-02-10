Francesco Lo Celso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francesco Lo Celso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Francesco Lo Celso kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Francesco Lo Celso ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Francesco Lo Celso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francesco Lo Celso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Francesco Lo Celso

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francesco Lo Celso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francesco Lo Celso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francesco Lo Celso 5 Mart 2000 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francesco Lo Celso Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Francesco Lo Celso, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Rosario Central futbol takımında oynamaktadır. CA Rosario Central takımına 5 Haziran 2019 tarihinde katılmıştır. Francesco Lo Celso'nin CA Rosario Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Francesco Lo Celso Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fran.locelso/

Francesco Lo Celsoboyu ve yaşı kaç

Francesco Lo Celso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Francesco Lo Celso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Francesco Lo Celso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francesco Lo Celso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Paris SG U19

1 Eylül 2017 yılında CA Rosario U20

2 Ocak 2019 yılında Ros. Central II

5 Haziran 2019 yılında Rosario Central

Francesco Lo Celso kimdir

Francesco Lo Celso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francesco Lo Celso şuan CA Rosario Central takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Francesco Lo Celso Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U20 takımında 7 numaralı formasıyla 29 Temmuz 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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Francesco Lo Celso nereli

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