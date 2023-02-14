Francesco Ruberto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francesco Ruberto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francesco Ruberto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francesco Ruberto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francesco Ruberto 19 Mart 1993 tarihinde Sambiase şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsviçre,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francesco Ruberto Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Signature - ISCM AG yapmaktadır. Francesco Ruberto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Schaffhausen futbol takımında oynamaktadır. FC Schaffhausen takımına 17 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Francesco Ruberto'nin FC Schaffhausen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Francesco Ruberto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Francesco Ruberto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francesco Ruberto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francesco Ruberto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında BSC YB U21

1 Şubat 2012 yılında FC Bern

1 Temmuz 2012 yılında FC Thun U21

1 Temmuz 2013 yılında FC Thun

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

4 Mart 2020 yılında Pirin

29 Ocak 2021 yılında S. Simitli

15 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

17 Temmuz 2021 yılında FC Schaffhausen

Francesco Ruberto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francesco Ruberto şuan FC Schaffhausen takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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