Francesco Tahiraj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francesco Tahiraj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francesco Tahiraj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francesco Tahiraj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francesco Tahiraj 21 Eylül 1996 tarihinde Torino şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Arnavutluk,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Françesko Tahiraj şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francesco Tahiraj Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Francesco Tahiraj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Radomlje futbol takımında oynamaktadır. NK Radomlje takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Francesco Tahiraj'nin NK Radomlje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Francesco Tahiraj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francesco Tahiraj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Francesco Tahiraj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francesco Tahiraj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Juventus U19

1 Ağu 2013 yılında Carpi U19

30 Haziran 2014 yılında Juventus U19

16 Temmuz 2014 yılında Torino U19

22 Ocak 2015 yılında Carpi U19

30 Haziran 2015 yılında Torino

18 Ağu 2015 yılında DNŠ Zavrč

29 Temmuz 2016 yılında NK Aluminij

28 Ocak 2019 yılında Hajduk Split

16 Ekim 2020 yılında NK Lokomotiva

25 Temmuz 2022 yılında NK Radomlje

Francesco Tahiraj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francesco Tahiraj şuan NK Radomlje takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Francesco Tahiraj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Juventus, Carpi

Arnavutluk U19 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Arnavutluk U17 takımında 18 numaralı formasıyla 23 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.