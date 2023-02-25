Francesko Daija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francesko Daija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francesko Daija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francesko Daija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francesko Daija 28 Mayıs 2002 tarihinde Lezhë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francesko Daija Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Besëlidhja futbol takımında oynamaktadır. Besëlidhja takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Francesko Daija'nin Besëlidhja ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Francesko Daija Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francesko Daija isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francesko Daija Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francesko Daija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2018 yılında Shënkolli U17

19 Ekim 2020 yılında Shenkolli U19

3 Eylül 2021 yılında FK Dinamo

21 Ocak 2022 yılında KS Burreli

30 Haziran 2022 yılında FK Dinamo

31 Ocak 2023 yılında Besëlidhja

30 Haziran 2023 yılında FK Dinamo

Francesko Daija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francesko Daija şuan Besëlidhja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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