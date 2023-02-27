Franchesco Flores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franchesco Flores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franchesco Flores adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franchesco Flores Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franchesco Flores 15 Haziran 2001 tarihinde Pisco şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Franchesco Angel Flores Ayo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franchesco Flores Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Franchesco Flores, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad César Vallejo futbol takımında oynamaktadır. Universidad César Vallejo takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Franchesco Flores'nin Universidad César Vallejo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franchesco Flores Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/franchescoflores15/

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http://www.facebook.com/profile.php?id=100004676868562

Franchesco Flores Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franchesco Flores isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Franchesco Flores Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franchesco Flores futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Serrato

1 Ocak 2019 yılında C. Vallejo II

1 Ocak 2020 yılında César Vallejo

1 Ocak 2022 yılında UTC

1 Temmuz 2022 yılında César Vallejo

10 Temmuz 2022 yılında U. San Martín

31 Aralık 2022 yılında César Vallejo

Franchesco Flores Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franchesco Flores şuan Universidad César Vallejo takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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