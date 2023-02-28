Franchesco Vergara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franchesco Vergara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franchesco Vergara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franchesco Vergara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franchesco Vergara 29 Mart 2003 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. Peru uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franchesco Vergara Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franchesco Vergara, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Binacional futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Binacional takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Franchesco Vergara'nin Deportivo Binacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franchesco Vergara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/franchesco.vergara

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http://www.facebook.com/FrancheVsco15

Franchesco Vergara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franchesco Vergara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Franchesco Vergara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franchesco Vergara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Regatas Lima

1 Ocak 2020 yılında Binacional II

7 Şubat 2022 yılında Dep. Binacional

Franchesco Vergara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franchesco Vergara şuan Deportivo Binacional takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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