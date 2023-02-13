Francho Serrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francho Serrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francho Serrano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francho Serrano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francho Serrano 17 Ekim 2001 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francho Serrano Gracia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francho Serrano Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC Talent yapmaktadır. Francho Serrano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Zaragoza futbol takımında oynamaktadır. Real Zaragoza takımına 22 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Francho Serrano'nin Real Zaragoza ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Francho Serrano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/francho_serranico/

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Francho Serrano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Francho Serrano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Francho Serrano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francho Serrano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Zaragoza Juv. A

1 Temmuz 2020 yılında Dep. Aragón

22 Kasım 2020 yılında Real Zaragoza

Francho Serrano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francho Serrano şuan Real Zaragoza takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Francho Serrano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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