Franchu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franchu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franchu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franchu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franchu 12 Mayıs 1998 tarihinde Mar del Plata şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francisco Feuillassier Abalo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franchu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gelu Rodríguez yapmaktadır. Franchu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cartagena futbol takımında oynamaktadır. FC Cartagena takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Franchu'nin FC Cartagena ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Franchu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franchu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franchu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franchu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında R.Madridtabfutb

1 Ocak 2011 yılında Rayo Vallecano

1 Temmuz 2015 yılında Rayo Juvenil A

1 Temmuz 2016 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2017 yılında RM Kastilya

8 Eylül 2020 yılında CF Fuenlabrada

30 Haziran 2021 yılında RM Kastilya

9 Temmuz 2021 yılında Eibar

28 Temmuz 2022 yılında FC Cartagena

30 Haziran 2023 yılında Eibar

Franchu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franchu şuan FC Cartagena takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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