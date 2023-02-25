Franci Lala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franci Lala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franci Lala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franci Lala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franci Lala 11 Temmuz 1999 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franci Lala Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franci Lala, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Korabi futbol takımında oynamaktadır. KF Korabi takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Franci Lala'nin KF Korabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Franci Lala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franci Lala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franci Lala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franci Lala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Partizani U19

6 Aralık 2018 yılında FK Partizani B

1 Şubat 2019 yılında KF Korabi

30 Haziran 2019 yılında FK Partizani B

14 Ağustos 2019 yılında FC Luftëtari

1 Ekim 2020 yılında KF Korabi

1 Şubat 2021 yılında FK Partizani

19 Ağustos 2021 yılında FK Tomori Berat

22 Temmuz 2022 yılında KF Korabi

Franci Lala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franci Lala şuan KF Korabi takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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