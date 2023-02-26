Francis Acquah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francis Acquah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francis Acquah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francis Acquah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francis Acquah 25 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francis Acquah Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bechem United FC futbol takımında oynamaktadır. Bechem United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Francis Acquah'nin Bechem United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Francis Acquah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francis Acquah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francis Acquah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francis Acquah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francis Acquah şuan Bechem United FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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