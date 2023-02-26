Francis Andy Kumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francis Andy Kumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francis Andy Kumi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francis Andy Kumi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francis Andy Kumi 9 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francis Andy Kumi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arthurlegacy Sports M.L. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Francis Andy Kumi'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Francis Andy Kumi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francis Andy Kumi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francis Andy Kumi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francis Andy Kumi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Mart 2021 yılında Asante Kotoko

8 Ağustos 2022 yılında Bechem United

23 Ocak 2023 yılında Kotoku Royals

Francis Andy Kumi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francis Andy Kumi şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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