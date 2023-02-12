Francis Coquelin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francis Coquelin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Francis Coquelin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Francis Coquelin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Francis Coquelin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francis Coquelin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Francis Coquelin

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francis Coquelin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francis Coquelin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francis Coquelin 13 Mayıs 1991 tarihinde Laval şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Fransa,Réunion uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francis Coquelin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini One Team Football yapmaktadır. Francis Coquelin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal futbol takımında oynamaktadır. Villarreal takımına 12 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Francis Coquelin'nin Villarreal ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Francis Coquelin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fcoquelin_official/

Francis Coquelinboyu ve yaşı kaç

Francis Coquelin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Francis Coquelin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 24.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Francis Coquelin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francis Coquelin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında St. Laval Alt.

1 Temmuz 2006 yılında Stade Laval U17

1 Temmuz 2008 yılında Arsenal U18

1 Temmuz 2009 yılında Arsenal Res.

21 Temmuz 2010 yılında FC Lorient

30 Haziran 2011 yılında Arsenal Res.

1 Temmuz 2011 yılında Arsenal

5 Temmuz 2013 yılında Freiburg

30 Haziran 2014 yılında Arsenal

3 Kasım 2014 yılında Charlton Ath

12 Aralık 2014 yılında Arsenal

11 Ocak 2018 yılında Valencia

12 Ağu 2020 yılında Villarreal

Francis Coquelin kimdir

Francis Coquelin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francis Coquelin şuan Villarreal takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Francis Coquelin nereli

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