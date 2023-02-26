Francis Dadzie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francis Dadzie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francis Dadzie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francis Dadzie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francis Dadzie 5 Temmuz 1995 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Francis Okoro Dadzie şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francis Dadzie Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fatih Atik yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Great Olympics futbol takımında oynamaktadır. Accra Great Olympics takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Francis Dadzie'nin Accra Great Olympics ile sözleşmesi 21 Ağustos 2023 tarihinde bitmektedir.

Francis Dadzie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francis Dadzie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francis Dadzie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francis Dadzie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Liberty Prof.

14 Eylül 2012 yılında Asante Kotoko

1 Temmuz 2013 yılında Bechem United

6 Ağustos 2015 yılında NorthEast Utd.

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

6 Ekim 2016 yılında SC de Goa

1 Haziran 2017 yılında Kulüpsüz

22 Ağustos 2018 yılında Aizawl FC

1 Ekim 2018 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2021 yılında Kerala United

16 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

22 Ağustos 2022 yılında Great Olympics

Francis Dadzie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francis Dadzie şuan Accra Great Olympics takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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