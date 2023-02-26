Francis Gyetuah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francis Gyetuah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francis Gyetuah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francis Gyetuah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francis Gyetuah 27 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francis Gyetuah Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samartex futbol takımında oynamaktadır. FC Samartex takımına - tarihinde katılmıştır. Francis Gyetuah'nin FC Samartex ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Francis Gyetuah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francis Gyetuah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francis Gyetuah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francis Gyetuah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francis Gyetuah şuan FC Samartex takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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