Francis Kyeremeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francis Kyeremeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francis Kyeremeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francis Kyeremeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francis Kyeremeh 23 Haziran 1997 tarihinde Nsoatre şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Francis Kyeremeh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francis Kyeremeh Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sadique Osuman yapmaktadır. Francis Kyeremeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Sarajevo takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Francis Kyeremeh'nin FK Sarajevo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Francis Kyeremeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francis Kyeremeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 775 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francis Kyeremeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francis Kyeremeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2015 yılında Jagodina

10 Ağustos 2016 yılında Radnik

21 Ağustos 2019 yılında Hapoel Tel Aviv

9 Mart 2020 yılında Zalgiris

30 Ocak 2023 yılında FK Sarajevo

Francis Kyeremeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francis Kyeremeh şuan FK Sarajevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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