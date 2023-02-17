Francis Mac Allister kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francis Mac Allister Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francis Mac Allister adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francis Mac Allister Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francis Mac Allister 30 Ekim 1995 tarihinde Capital Federal şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Francis Manuel Mac Allister şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francis Mac Allister Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Francis Mac Allister, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Rosario Central futbol takımında oynamaktadır. CA Rosario Central takımına 12 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Francis Mac Allister'nin CA Rosario Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Francis Mac Allister Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fmacallister/

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Francis Mac Allister Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francis Mac Allister isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Francis Mac Allister Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francis Mac Allister futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Argentinos II

1 Eylül 2016 yılında Boca Unidos

31 Aralık 2016 yılında Argentinos II

1 Ocak 2017 yılında Argentinos Jrs.

5 Kasım 2020 yılında CA Talleres

12 Haziran 2022 yılında Rosario Central

Francis Mac Allister Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francis Mac Allister şuan CA Rosario Central takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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