Francis Momoh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francis Momoh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francis Momoh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francis Momoh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francis Momoh 25 Mart 2001 tarihinde Kaduna şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francis Momoh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footycrest yapmaktadır. Francis Momoh, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grasshopper Club Zürih futbol takımında oynamaktadır. Grasshopper Club Zürih takımına 1 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Francis Momoh'nin Grasshopper Club Zürih ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Francis Momoh Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Francis Momoh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francis Momoh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francis Momoh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında Grasshoppers

Francis Momoh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francis Momoh şuan Grasshopper Club Zürih takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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