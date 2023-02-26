Francis Twene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francis Twene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francis Twene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francis Twene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francis Twene 10 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francis Twene Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kleversports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bechem United FC futbol takımında oynamaktadır. Bechem United FC takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Francis Twene'nin Bechem United FC ile sözleşmesi 31 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Francis Twene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francis Twene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Francis Twene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francis Twene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Bechem United

Francis Twene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francis Twene şuan Bechem United FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.