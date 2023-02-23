Francisc Cristea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisc Cristea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisc Cristea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisc Cristea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisc Cristea 15 Ocak 2001 tarihinde Vaslui şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ionuț Francisc Cristea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisc Cristea Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicti Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSM Politehnica Iasi futbol takımında oynamaktadır. ACSM Politehnica Iasi takımına - tarihinde katılmıştır. Francisc Cristea'nin ACSM Politehnica Iasi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Francisc Cristea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisc Cristea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francisc Cristea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisc Cristea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisc Cristea şuan ACSM Politehnica Iasi takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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