Francisco Alarcon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Alarcon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Francisco Alarcon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Francisco Alarcon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Francisco Alarcon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Alarcon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Francisco Alarcon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Alarcon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Alarcon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Alarcon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Alarcon 25 Şubat 1990 tarihinde Las Condes şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Arturo Alarcón Cruz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Alarcon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Dreams yapmaktadır. Francisco Alarcon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cobresal futbol takımında oynamaktadır. CD Cobresal takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Francisco Alarcon'nin CD Cobresal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Francisco Alarcon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Alarcon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Francisco Alarcon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Alarcon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Unión Española

13 Eylül 2012 yılında San Martín (SJ)

30 Haziran 2013 yılında Unión Española

1 Temmuz 2013 yılında CD Everton

31 Aralık 2013 yılında Unión Española

1 Ocak 2014 yılında Rangers Talca

30 Haziran 2014 yılında Unión Española

1 Temmuz 2014 yılında Antofagasta

7 Temmuz 2015 yılında Palestino

11 Mayıs 2016 yılında U. Concepción

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında Wanderers

4 Eylül 2021 yılında U. Concepción

1 Ocak 2022 yılında Cobresal

Francisco Alarcon kimdir

Francisco Alarcon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Alarcon şuan CD Cobresal takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Francisco Alarcon nereli

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