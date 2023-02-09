Francisco Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Alvarez 26 Şubat 2000 tarihinde Rawson şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francisco Fabián Álvarez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Alvarez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luis Pomes yapmaktadır. Francisco Alvarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Barracas Central futbol takımında oynamaktadır. CA Barracas Central takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Francisco Alvarez'nin CA Barracas Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Francisco Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Francisco Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francisco Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında San Martin SJ B

30 Haziran 2019 yılında San Martín (SJ)

18 Ocak 2022 yılında CA Talleres

5 Haziran 2022 yılında Patronato

31 Aralık 2022 yılında CA Talleres

1 Şubat 2023 yılında Barracas C.

31 Aralık 2023 yılında CA Talleres

Francisco Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Alvarez şuan CA Barracas Central takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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