Francisco Aman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Aman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Aman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Aman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Aman 17 Nisan 1993 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Aman Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alonso Sports Management yapmaktadır. Francisco Aman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Racing futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Racing takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Francisco Aman'nin Club Atlético Racing ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Francisco Aman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Aman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francisco Aman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Aman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Juv. Unida (SL)

1 Temmuz 2016 yılında Guastatoya

1 Temmuz 2017 yılında Estudiantes SL

1 Temmuz 2018 yılında Juv. Unida (SL)

1 Temmuz 2019 yılında Estudiantes RC

7 Ocak 2020 yılında Deportivo Madry

30 Haziran 2020 yılında Estudiantes RC

1 Temmuz 2020 yılında Deportivo Madry

1 Temmuz 2021 yılında Ind. Chivilcoy

12 Ocak 2022 yılında Racing (Cba)

1 Ocak 2023 yılında CD Águila

30 Ocak 2023 yılında Racing (Cba)

Francisco Aman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Aman şuan Club Atlético Racing takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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