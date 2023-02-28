Francisco Arancibia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Arancibia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Arancibia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Arancibia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Arancibia 12 Kasım 1996 tarihinde Rancagua şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Andrés Arancibia Silva şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Arancibia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Francisco Arancibia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD O'Higgins futbol takımında oynamaktadır. CD O'Higgins takımına 26 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Francisco Arancibia'nin CD O'Higgins ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Francisco Arancibia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Arancibia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Francisco Arancibia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Arancibia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Mart 2015 yılında Palmeiras U20

30 Haziran 2016 yılında O'Higgins U19

1 Temmuz 2016 yılında O'Higgins

1 Temmuz 2017 yılında U. de Chile

3 Nisan 2019 yılında Coritiba FC

25 Eylül 2019 yılında U. de Chile

26 Eylül 2019 yılında São Bento (SP)

31 Aralık 2019 yılında U. de Chile

2 Ocak 2020 yılında O'Higgins

15 Şubat 2021 yılında U. de Chile

26 Şubat 2021 yılında O'Higgins

Francisco Arancibia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Arancibia şuan CD O'Higgins takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.